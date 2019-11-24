ضمن جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لإنهاء الخصومات الثأرية حقناً للدماء، نجحت مديرية الأمن بالتنسيق مع لجان المصالحات العرفية فى إنهاء خصومة بين أسرتى «بيت سيد تونى وبيت خليل»، أبناء عمومة ينتميان لعائلة «الهواشم»، بقرية «بنى صالح»، التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.

الشرطة تُلزم الطرفين بـ"عدم التعدّى" فى محضر الصلح حقناً للدماء

عُقدت جلسة الصلح، مساء أمس، بالسرادق المقام بقطعة أرض فضاء كائنة بين منازل الطرفين، فى حضور قيادات المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى، وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وأفراد العائلتين وقرابة 300 شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، وبدأت مراسم الصلح بتقديم المدعو «أ.خ.ع»،54 عاماً، سائق، أحد أبناء «بيت خليل»، رمز العفو «الكفن» إلى الأسرة الثانية «بيت سيد تونى» وجرى التوفيق بين الطرفين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى فيما بينهم، وتعهد أفراد الطرفين بعدم تعرض كل منهما للآخر، وفى نهاية مراسم الصلح أكد الحاضرون ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية فى المحافظة. تعود الخصومة الثأرية بين الأسرتين إلى عام 2018 حين قتل أحد أفراد أسرة «بيت خليل»، أحد أفراد عمومته بسبب خلافات على الميراث، وجرى تحرير محضر بالواقعة دون أن تتهم أسرة المجنى عليه القاتل فى المحضر الرسمى، وعلمت الأجهزة الأمنية بنية أهليته الثأر لمقتله إلا أن جهود رجال الأمن أنهت الخصومة بجلسة الصلح حقناً للدماء.