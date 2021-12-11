11 دورا لمؤسسات المجتمع المدني تجاه المسنين.. منها محاربة عزلتهم

يجرى مناقشة مشروع قانون المسنين في مجلس النواب، الذي يعد أول تشريع لحماية حقوق المسنين، وينص على توفير العديد من المزايا التي يحتاج لها كبار السن، إذ يأتي القانون موافق لرؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، إعمالًا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفّر لها كل الدعم.

«الوطن» توضح في هذه السطور التالية، بعض المزايا التي وفرها مشروع قانون المسنين الجديد، الذي ينظم دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه المسن.

وأوضح مشروع قانون المسنين الجديد، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير تجاه المسنين وتوفير الخدمات والمزايا لهم، إذ نص القانون الجديد على أن الدولة تشجع وتدعم مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين، كما تدعم الدولة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم العون لأنشطة دور رعاية المسنين.

دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه المسن

ونصّ مشروع قانون المسنين الجديد، على أن دور مؤسسات المجتمع تجاه المسنين يتخلص في مجموعة من الأعمال بمجال رعاية المسنين نسردها كالآتي:

1ـ توعية الشعب في شأن توجيه الوصايا والأوقاف والتبرعات لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني الموجهة لرعاية المسنين ودور رعايتهم.

2ـ الدعوة إلى احترام المسنين ورعايتهم عن طريق مؤسسات التعليم ودور العبادة.

3ـ تقديم برامج للتوعية الصحية والتغذية السليمة للمسنين.

4ـ القيام بالأنشطة اللازمة لإخراج المسنين من حالات العزلة والتهميش الاجتماعي.

5ـ تقديم برامج لتوعية المسنين بكيفية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد.

6ـ دعوة جيران آل حالة من حالات الأسر الراعية للمسنين بتقديم العون لتلك الأسر بكافة السبل الممكنة.

7ـ جمع التبرعات.

8ـ الاستفادة من الوصايا والأوقاف.

9ـ الإعفاء من رسوم التسجيل.

10ـ الإعفاء من الضرائب عن آل ما تقوم به من أنشطة مخصصة لتقديم الخدمات للمسنين.

11ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية عن استيراد المستلزمات اللازمة لخدمة المسنين.

قانون المسنين الجديد قيد المناقشة بمجلس الشيوخ

يشار إلى أن مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون المسنين خلال جلساته، وذلك بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ، بعد نقاش استمر حوالي 3 ساعات حول فلسفة مشروع القانون.