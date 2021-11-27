«خط ساخن وتأمين صحي ومعاش» أبرز مميزات قانون المسنين الجديد

يعد قانون رعاية حقوق المسنين من القوانين المهم التي ناقشها مجلس الشيوخ خلال انعقاده الحالي، ولاقت استحسانا كبيرا من الرأي العام فقد تضمن القانون نصوصا لحماية المسنين والحفاظ علي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا، ومن ضمن تلك النصوص ما يخص كيفية حماية المسن نفسه من أي مخاطر يتعرض لها، وتقدم له العديد من الخدمات تستعرضها «الوطن» فيما يلي:

خط ساخن لتلقى شكاوى المسنين

تضمنت نصوص مشروع قانون المسنين خط ساخن تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقى البلاغات والشكاوى من المسنين أو المكلفين بهم، لضمان الاستجابة السريعة من الوزارة ذاتها وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص والتنسيق معها.

وقد وافق مجلس الشيوخ مؤخرا على مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب و60 نائبا آخرين في نفس الموضوع، حيث شمل القانون مزايا وتسهيلات عدة للمسنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومنها:

مزايا مشروع قانون المسنين الجديد

- إنشاء صندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي ويكون له ميزانية مستقلة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

- تسهيل المعاملات البنكية للمسنين عن طريق نظام خاص بهم.

- تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية المدعمة من الدولة لصالح المسنين غير القادرين.

- توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال مظلة خاصة بالمسنين بالتأمين الصحي.

- توفر الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن ممن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا أو من تجاوزا الـ65 سنة من غير القادرين.

- إعادة تأهيل المسنين و رعايتهم رعاية نفسية.

- إعفاء جزئي لكبار السن من تذاكر وسائل المواصلات.

- التمكين السياسي والاجتماعي لكبار السن من خلال إشراكهم بالحياة السياسية والأحزاب وكذلك الحوارات المجتمعية التي تخصهم.

- تسهيل صرف المعاشات للمسنين.

- تكليف رفيق للمسن في منزله.

- تطوير ومراقبة دور المسنين بشكل دوري يضمن حصول المسنين على الخدمة بالشكل المطلوب.