مجلس حكماء المسلمين يقيم غدا حفل توقيع كتاب «أليست نفسا»

يعقد مجلس حكماء المسلمين، غدًا الأحد في الجناح الخاص به في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب حفل توقيع كتاب «أليست نفسًا» للكاتب المصري مصطفى الخطيب.

تفاصيل كتاب أليست نفسًا

ويعرض المؤلف في كتابه الضوء على الحضارة الإسلامية كمثال ونموذجا مشرق للتعايش بين كل المكونات الإنسانية، محاولا إبراز قيمة التعايش في هذه الحضارة التي تعدت مجرد التعايش بين البشر وبعضهم البعض، لتشمل التعايش مع كل ما في الأرض من كائنات، ومن ثمة فقد؛ تبنى رؤية الإسلام الذي جعل الإنسان مسؤولا في سلوكاته على كل ما خلق الله من كائنات.

وأوضح الكاتب أثناء حديثه عن الحضارة، أنه لا يقصد بها نتاج المسلمين وحدهم، حيث يقصد كل نتاج لتفاعل الثقافات والحضارات التي دخل أبناؤها الإسلام، سواء كان دخولهم إيمانًا وتصديقًا واعتقادًا، أو انتماء وولاء وانتسابًا، مسلمين وغير مسلمين، فهي خلاصة لتلاقح هذه الثقافات والحضارات التي كانت قائمة في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية، ولانصهارها في بوتقة المبادئ والقيم والمثل التي جاء بها الإسلام هداية للناس كافة.وحاول الكاتب من خلال هذا الكتاب أن يؤسس لمفهومٍ أكثر شمولية واتساعًا للتعايش.

يعرض الكتاب أعظم التجارب الإنسانية

ويحتوي الكتاب العلاقة التي تربط بين أي من عناصر الأسرة الإنسانية، أفرادًا أو دولًا أو مؤسسات أو قوى أو مجموعات دينية أو اجتماعية أو عرقية أو مذهبية أو لغوية، والتي يجب أن تتسم بالود وقبول الآخر والاعتراف بحقوقه الإنسانية كاملة، أيًّا كان الاختلاف الذي يميزه باعتبار أن كل البشر هم نفس واحدة في جوهرها، ومستندا إلى حادثة نبوية تعد من أعظم التجارب الإنسانية الكبرى.

وانتهت كلمته: أليست نفسا؟ أطروحة هذا الكتاب وعنوانه الذي اقترحه مدخلا للتواصل مع الجانب الإيجابي من الحضارة الإسلامية الإنسانية.