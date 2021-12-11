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محمود مسلم

عاجل.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم

كتب:

أبانوب رجائي
11:55 م | السبت 11 ديسمبر 2021
محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم

أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل،  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الفنان محمد عبد الحليم، وكتب: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

محمد عبد الحليم تميز في الأدوار الثانوية 

يذكر أن محمد عبد الحليم، ممثل مصري تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية، بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه «زهرة البنفسج» في عام 1977، ومن أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، و«شيخ العرب همام» .

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