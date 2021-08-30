باسم مغنية مهاجما محمد رمضان: «فاكر نفسه عبد الحليم حافظ»

شن الفنان اللبناني باسم مغنية، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، على خلفية تصريحه الأخير بأن لم تُخلق مطربة لبنانية حتى الآن تدفعه للتعاون معها في دويتو غنائي.

وكتب باسم مغنية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا.. هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبًا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته».

وأضاف باسم مغنية عن محمد رمضان، قائلًا: «يتكلم بثقة وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ.. مع إن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يومًا»، متابعًا: «أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك.. الموهبة وحدها لا تكفي.. تواضع».

يذكر أنّ الفنان محمد رمضان، حل مؤخرًا ضيفًا على قناة الجديد اللبنانية، حيث جرى سؤاله من قبل المذيعة، عن الفنانة اللبنانية التي يطمح في التعاون معها وتقديم دويتو غنائي، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه على مستوى الغناء خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه رد عليها بقوله: «لسه متخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا».

محمد رمضان والدكتوراه.. «رايح جاي»

وأثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانه الحصول على لقب سفير الشباب العربي، وكذلك حصوله على الدكتواره الفخرية من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان، وذلك قبل أنّ يعاود المركز الثقافي لسحب الدكتوراه مجددًا، على خلفية أزمة رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

حفل جديد لـ محمد رمضان في الساحل الشمالي

ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أيام من إحياء حفل ضخم بحضور نحو 20 ألف شخص، حيث قدم أكثر من 15 أغنية مع العديد من الاستعراضات على خشبة المسرح.