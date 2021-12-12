مدير تحرير «الوطن» يوضح تفاصيل اكتشاف لصوص لمقبرة فرعونية في عين شمس

كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، التفاصيل الكاملة للقبض على 8 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع في منطقة عين شمس للبحث عن الآثار، إذ قال «الموضوع كبير جدًا، بدأت القصة مع الشيخ عادل، ده راجل مقاول اشترى بدروم في منطقة عين شمس في عام 2016، بمبلغ 300 ألف جنيه»، موضحًا أن هذا الشخص عرف فيما بعد أن هذه المنطقة يوجد بها آثار، فاستعان بمهندس إنشائي، من أجل الحفر، «قاله نشتغل إزاي ونحفر إزاي، وجاب ممول ليه، الممول ده مالك مجموعة فنادق في البحر الأحمر وصاحب شركة سياحة».

عبدالراضي: العصابة كانت بتحفر بشكل «مزجانجي»

وأضاف «عبدالراضي»، خلال تصريحات تلفزيونية، : «كانوا بيشتغلوا شوية ويبطلوا شوية، شغل مزجانجية، فضلوا يشتغلوا فترة طويلة، لحد ما قربوا من تمثال كبير يبلغ طولة 3 متر وطلعوه، فضلوا يدوروا على زبون يشتريه، في اللحظة دي مباحث القاهرة جات لهم معلومة أن فيه حد بيدور على حد يشتري آثار موجودين في عين شمس، اشتغلوا لحد ما وصلوا لهذا الرجل»، موضحًا أن هناك فيلا بجانب البدروم، وقاموا بإخراج التمثال الكبير من المقبرة بإريحية شديدة، «هما تفاوضوا عشان يبيعوا التمثال، جابوا واحد مصري أمريكي، وهو اللغز اللي قدر يتوظف من أجهزة الأمن ويتفاوض مع الناس».

العصابة طلبوا من المشتري 250 مليون يورو في التمثال

وأشار مدير تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن العاثرين على التمثال طلبوا من المشتري 250 مليون يورو، «قالوله إحنا مش هنديك التمثال بس، ده أحنا هنسيبلك المقبرة بالكامل، ومقبرة كمان وأنت استنفع بيها وعيش فيها براحتك وخد اللي أنت عاوزه، بس الراجل قالهم مش هدفع غير 50 مليون يورو»، مؤكدًا أنه بالتزامن مع ذلك كانت مباحث القاهرة تتابع الأمر عن كثب، «في لحظة دي قاموا قبضوا على الراجل المقاول ومسكوا أيضا صاحب شركة السياحة، و6 من العمال اللي كانوا بينقبوا، وكل الشواهد بتقول إن فيه قطع أثرية موجودة في هذا المكان بتتكلم عن فترة الأسرة الـ 26، وده كله في منطقة عين شمس».

عمليات الحفر كلفت المتهمين 1.5 مليون جنيه

وأوضح مدير تحرير «الوطن»، أن الشرطة واجهت المتهمين بالفيديوهات، إذ أن العصابة قد قامت بتصوير القطع الأثرية من أجل تسويقها، «كانت مقبرة متكاملة فيها سرداب داخلي وسلالم داخلية، والحفر كان شغال من خلال مهندس إنشائي، كان عامل شغل أساتذة واسطوات عشان ميحصلش خلل، وتم استجواب المتهمين بمعرفة مباحث القاهرة واللواء نبيل سليم، وعرفوا القصة وقبضوا على 8 المهندس الإنشائي، المقاول، وصاحب شركة سياحة، و6 من العمال، وهم الآن محبوسين بقرار من النائب العام واتجدد حبسهم 15 يوما»، موضحًا أن تكلفة عمليات الحفر التي تمت طوال السنوات الماضية بلغت 1.5 مليون جنيه.

وزارة الآثار ستعلن عن هذا الكشف بمزيد من المعلومات قريبا

وأكد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، أن هذا المبلغ هو ما قام صاحب شركة السياحة ورئيس مجموعة فنادق بالبحر الأحمر، بدفعه باعتباره الممول، «الوهم خدهم شوية أنهم يقدروا ويبيعوا ويستحوذوا على المبلغ ده، فيه ناس شغالة وتعبت على مدار شهور لحد ما وصلت للمتهمين، وزارة الآثار ستعلن عن هذا الكشف بمزيد من المعلومات قريبا ويقولوا إيه اللي موجود تاني في المقبرة، وأحنا استعرضنا في موقع الوطن عملية الاستخراج تمت ازاي، وحضر مكان الموقع مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار».

عبدالراضي مازحا: «المفروض الشرطة تقول للعصابة شكرا لحسن تعاونكم»

وواصل مدير تحرير جريدة «الوطن» مازحًا: «المفروض الشرطة تطلع تقول للعصابة شكرا لحسن تعاونكم معنا، العصابة اشتغلت بحرفية شديدة ولا كأنهم زاهي حواس، أول مرة مش الآثار اللي تكشف مقبرة، دي عصابة من شوية لصوص وحرامية وطماعين، وجهوا عين الشرطة والآثار لهذا المكان اللي ممكن يكشف لنا عن خبايا الأسرة 25 أو 26، ولسه فيه حاجات تانية هتطلع عن المكان اللي أصبح تحت تحفظ وزارة الداخلية والنيابة العامة، والجهة المعنية بالأمر وهي وزارة الآثار».