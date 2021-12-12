«إيفرجيفن» تبدأ رحلتها في قناة السويس.. وقاطرتين لمصاحبتها

بدأت منذ قليل سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن في الإبحار داخل قناة السويس من المدخل الجنوبي للقناة في السويس قادمة من تايلاند متجهة إلى أوروبا.

قاطرتين لمصاحبة السفينة

حددت هيئة قناة السويس القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمرافقة السفينة إيفرجيفن، خلال رحلتها في المجري الملاحي لقناة السويس وحتى العبور من مدينة بورسعيد ومنها إلى البحر المتوسط.

وظهرت السفينة منذ قليل على موقع «فاجول فايندر» الخاص بمتابعة تحركات السفن حول العالم تتحرك من السويس، فيما عبرت المنطقة التي تعرضت فيها لحادث الجنوح في مارس الماضي مقتربة من منطقة البحيرات.

وقالت المصادر، إن السفينة دخلت المجري الملاحي رقم 4 ضمن قافلة الجنوب القادمة من السويس والتي ستعبر قناة السويس الجديدة متجهة إلى بورسعيد.

السفينة إيفرجيفن محملة بـ 224 الف طن

وأضافت مصادر بهيئة قناة السويس، أن السفينة البنمية ايفرجيفن تدخل المجري الملاحي بحمولة تقترب من 224 ألف طن بحاويات أكثر من 21 ألف حاوية.

وتابع المصادر، أن الحاويات تضم مختلف البضائع من ملابس وأحذية وقطع غيار سيارات وأدوية وبضائع نصف مصنعة ومواد خام.

وكانت قد تعرضت السفينة للجنوح في شهر مارس الماضي قرب المدخل الجنوبي للقناة من ناحية السويس وتوقفت قرابة أسبوع إلى أن نجح رجال هيئة قناة السويس في تعويمها.

وتحفظت هيئة قناة السويس علي السفينة في منطقة البحيرات بقرار من المحكمة الاقتصادية، لحين الوصول إلى اتفاق تسوية مع الشركة المالكة والشركة المؤمنة على السفينة لتعويض خسائر وأضرار هيئة قناة السويس.