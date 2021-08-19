قناة السويس تستعد بقاطرتين لاستقبال سفينة الشحن العملاقة «ايفرجيفن»

تستعد السفينة البنمية «ايفرجيفن»، لدخول المجري الملاحي لقناة السويس بعد إنهاء رحلتها في أوربا عائدة إلي الصين مرة أخرى، وقالت مصادر ملاحية مسؤولة في هيئة قناة السويس إن السفينة ايفرجيفن ستعبر غدا الجمعة ضمن قافلة الشمال القادمة من بورسعيد متجهة إلي السويس.

السفينة «ايفرجيفن» ستعبر من بورسعيد غدا

وأوضحت المصادر، في تصريح صحفي، اليوم، أن السفينة أنهت تفريغ الحمولات الخاصة بها في ميناء «روتردام»، في هولندا بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بعد حادث جنوحها في قناة السويس خلال مارس الماضي.

وتوقفت السفينة ايفرجيفن قبل عدة أيام في ميناء «فيلكسستوفي سوفولك»، في بريطانيا، قبل أن تتحرك متجهة إلي قناة السويس مرة أخرى.

إجراءات مع عبور السفينة

وعلمت «الوطن»، من مصادر في هيئة قناة السويس أنه سيتم تعيين قاطرتين للسير مع السفينة خلال رحلتها في قناة السويس من المدخل الشمالي وحتى المدخل الجنوبي في السويس، لافتة إلى أن الإجراء هو المتبع مع السفن العملاقة خلال رحلة عبورها من قناة السويس لتوفير الامان لها خلال الرحلة.

تسوية بين الشركة المالكة للسفينة وقناة السويس

وعقدت هيئة قناة السويس اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة البنمية في بداية شهر يوليو الماضي تحركت بعد السفينة توقيعه في 7 يوليو إلى ميناء روتردام.

وتعرضت السفينة «ايفرجيفن»، للجنوح في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما تسبب في توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة إلي أن نجح رجال هيئة قناة السويس في تعويمها وإنقاذ الحمولة كاملة.