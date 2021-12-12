فتح محور 30 يونيو أمام حركة المرور بعد غلقه بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح محور 30 يونيو أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي وبورسعيد المتجه لدمياط

ومن ناحية أخرى، أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية الكثيفة، كما أغلقت طريق بورسعيد المتجه لدمياط، وتمّ التنسيق مع مديرية أمن دمياط وبورسعيد لوجود شبورة مائية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت محور 30 يونيو القادم والمتجه للإسماعلية وتم التنسيق مع مديرية أمن بورسعيد والإسماعيلية.

غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور أنَّه جرى غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120 لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.