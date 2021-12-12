بينها طريق بورسعيد.. غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق بورسعيد المتجه لدمياط، وتم التنسيق مع مديرية أمن دمياط وبورسعيد لوجود شبورة مائية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق محور 30 يونيو القادم والمتجة للإسماعلية وتم التنسيق مع مديرية امن بورسعيد والاسماعيلية.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه جرى غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120 لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.