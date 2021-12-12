وزير الكهرباء يصل أسوان للمشاركة في مؤتمر استخدامات الطاقة الذرية

وصل، منذ قليل، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مطار أسوان قادما من القاهرة، للمشاركة في المؤتمر الخامس عشر لاستخدامات الطاقة الذرية الذي يعقد في أسوان.

وكان في استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحظة وصوله، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

مشروعات «حياة كريمة» في الكهرباء

ومن المقرر أن يتوجه وزير الكهرباء إلى مقر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لاستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات خاصة تلك التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما تم تنفيذه من إجراءات خاصة برفع معدلات نسب التحصيل، والقضاء على أي أخطاء خاصة بالفواتير، مع التأكيد على مراجعة كل مسارات التغذية الكهربائية بمختلف القطاعات الأربع التابعة للشركة، والتي تضم محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وكذلك متابعة استعدادات الشركة للافتتاحات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر الجاري.

انعقاد مؤتمر الطاقة الذرية

وتنظم هيئة الطاقة الذرية، بالاشتراك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي يعقد اليوم الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 16 من شهر ديسمبر 2021، بمدينة أسوان.

وأوضحت الهيئة أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمشاركة رؤساء الهيئات النووية من مصر والدول العربية.