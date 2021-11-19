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بريد الوطن .. خلصنا من أسلاك الضغط العالي في حوض الزعفران يا وزير الكهرباء

كتب:

الوطن
09:41 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

نعانى نحن أهالى منطقة حوض الزعفران، من أول مسجد أبوبكر الصديق التابع لقرية الحطبة بمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، من وجود أعمدة وأسلاك الضغط العالى بمعدل ٢٥٦ متراً، تمر على الكتلة السكنية أعلى مساكننا، وتعرض حياتنا وحياة أطفالنا للخطر والموت، خاصة أثناء سقوط الأمطار، وذهاب المصلين لصلاة الفجر، كما نخشى على أطفالنا وهم فى طريقهم للمدرسة، لذلك نناشد السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تمرير أسلاك الضغط العالى فى باطن الأرض، أسوة بما هو معمول به فى مناطق أخرى بالقرية، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

                                                                            عن الأهالى:

                                                       السيد محمود عبدالغنى محمود عيد

                                                                     شربين - الدقهلية  

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