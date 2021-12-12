أداء صلاة الاستسقاء غدا في جميع أرجاء السعودية

تقام غدا في السعودية صلاة الاستسقاء، وذلك بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وستتم تأدية الصلاة في جميع أنحاء المملكة، حيث دعا الديوان الملكي كل قادر على أداء هذه الصلاة تنفيذا لسنة النبي محمد، والإكثار من الدعاء والإلحاح على الله بالدعاء في هذا اليوم.

وتؤدي بعض الدول العربية والإسلامية صلاة الاستسقاء ومنها السعودية إذا تأخر هطول الأمطار، وهذه الصلاة سنة نبوية.

الملك سلمان يدعو لصلاة الاستسقاء في جميع أرجاء السعودية

وجاء في بيان الديوان الملكي حول صلاة الاستسقاء في السعودية أنه تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة في 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم مكة المكرمة والذي يوافق غدًا الإثنين 13 ديسمبر.

الديوان الملكي السعودي يدعو كل قادر لأداء صلاة الاستسقاء

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي الداعي إلى صلاة الاستسقاء: على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو.

وأكد البيان أنه ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

وكان الصومال أقام أمس في العاصمة مقديشو صلاة الاستسقاء مع تأخر هطول أمطار موسم الخريف 2021 وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، كما دعت من قبل سوريا لإقامتها.