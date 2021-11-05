كيفية صلاة الاستسقاء ومتى تُصلى؟.. الإفتاء توضح

يتساءل الكثير من المسلمين عن كيفية صلاة الاستسقاء ومتي تُصلي؟، وما هي أحكامها، كما يتساءل البعض منهم إن كان يجوز للنساء أداؤها أم لا؛ فهي تثير الاهتمام لكونها سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» كل ما يتعلق حول صلاة الاستسقاء.

كيفية صلاة الاستسقاء

وأوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية صلاة الاستسقاء ومتى تصلى في فتوى لها على موقعها الرسمي عبر الإنترنت، وقالت دار الإفتاء إن صلاة الاستسقاء تكون ركعتين مثل صلاة العيد، ويتم التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات، ويتم بعدها قراءة الفاتحة والقرآن ثم سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية من صلاة الاستسقاء، يتم التكبير 5 تكبيرات، وتُقرأ سورة الفاتحة، بعدها الغاشية جهرا، ثم يقوم الإمام بأن يخطب في المصلين خطبة واحدة، يبدأها بالتكبير.

أوقات صلاة الاستسقاء

وأشارت دار الإفتاء إلى أن وقت صلاة الاستسقاء قد اختلف عليه العلماء، وانقسمت آراؤهم إلى ثلاثة آراء، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقرير «كيفية صلاة الاستسقاء ومتى تُصلى؟»:

1-نص الرأي الأول على أن تصلى صلاة الاستسقاء في نفس الوقت الذي تُصلى فيه صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الاستسقاء في جموع المسلمين، صلاها في نفس وقت صلاة العيد.

2-الرأي الثاني نص على أن وقت صلاة الاستسقاء يكون من وقت صلاة العيد، إلى أن تنتهي صلاة العصر.

3- أما فيما يتعلق بالرأي الثالث، فيما يتعلق بموضوع كيفية صلاة الاستسقاء ومتى تُصلى، فقد نص على أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت محدد، وأن يستطيع جميع المسلمين من أدائها في أي وقت ماعدا الأوقات المكروه فيها الصلاة، ويتم اختيار الوقت الذي لا يكون المسلمون فيه مشغولين؛ لكي يتمكن أكبر عدد منهم أن يحضر إلى الصلاة، ويستحب تأديتها بعد إحدى الصلوات التي يتجمع فيها المسلمون، وعادة ما يتم الإعلان عن موعد صلاة الاستسقاء قبل موعدها المحدد بعدة أيام.