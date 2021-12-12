استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه لمدة 100 يوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا دائم أمام الجنيه المصري، خلال 100 يوم الماضية، ليباع في البنك المركزي حاليا بسعر 15.75 مقابل 15.66 جنيها للشراء.

وبدأت البنوك وشركات الصرافة، في بداية تعاملاتها ليوم الأحد 12 ديسمبر باستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أعلى سعر لشراء الدولار حاليا

وسجل بنكي الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء وبيع الدولار، ليباع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.68 جنيه للشراء.

وجاء في المرتبة الثانية بنكي «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني» للبنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع الدولار 15.76 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

وجاء «كريدي أجريكول، والبركة، وبلوم، والعربي الأفريقي، وقناة السويس مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني» لتحتل المرتبة الثالثة في شراء وبيع الدولار في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، ليباع بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الدولار يسجل أدنى سعر صرف للجنيه

فيما سجل سعر الدولار أدنى سعر له أمام الجنيه عند 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والبنك الأهلي المصري.

ويرى علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة، أن أسباب استقرار الجنيه المصري هي الموارد الدولارية منها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، وكلها مصادر دولارية تضاعفت خلال الفترة الماضية.

وأضاف الحريري، أن إجراءات وضوابط وشروط الاستيراد التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية تسببت في تحجيم الواردات، بل ودفعت العديد من الشركات العاملة في مجال الاستيراد إلى الخروج من السوق بسبب عدم قدرتها على استيفاء تلك الشروط، حيث خرج من السوق ما يقرب من 50% من الشركات العاملة في الاستيراد.

وتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، صمود الجنيه حتى نهاية العام الجاري 2021، في ظل استقرار معدلات التضخم عند المستويات المطلوبة وتراجع الاستيراد.