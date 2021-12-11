تعرف على سعر الدولار في البنوك قبيل تعاملات الأحد

قبل ساعات من التعاملات البنكية لغد الأحد، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال الأسبوع الماضي، ليباع في البنك المركزي حاليا بسعر 15.75 مقابل 15 .66 جنيها للشراء.

وتبدأ البنوك وشركات الصرافة، غدا الأحد، الإعلان عن سعر جديد للدولار، إذ واصل الدولار الأمريكي الاستقرار طيلة خلال 3 أشهر الماضية.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار حاليا

وسجل بنكي الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء وبيع الدولار، ليباع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.68جنيها للشراء.

وجاء بنكا «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني»، في المرتبة الثانية للبنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع الدولار 15.76 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

فيما احتلت المرتبة الثالثة في شراء وبيع الدولار في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، ليباع بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه، ومنها: «كريدي أجريكول، والبركة، وبلوم، والعربي الأفريقي، وقناة السويس مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وhsbc، وقطر الوطني».

الدولار يسجل أدنى سعر صرف للجنيه

فيما سجل سعر دولار في مصر أدنى سعر صرف للدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والبنك الأهلي المصري.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.909 مليار دولار خلال نوفمبر 2021.

وتوقع مصرفيون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مزيد من الاستقرار في العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري حتى العام الجديد 2022.

الجنيه المصري يصمد أمام عدد كبير من العملات الأجنبية

من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن الجنيه المصري صمد أمام عدد كبير من العملات الأجنبية فى مقدمتها الدولار.

وأرجع ذلك لعدة عوامل، منها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 60 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ في نهاية أكتوبر 40.849 مليار دولار.

وكذلك إيرادات قناة السويس المصرية بمعدل 11.6 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، بينما فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 25.8 مليار دولار.