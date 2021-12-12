السيسي يثمن دور لجنة الاستخبارات الأفريقية في مواجهة تحديات القارة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلمة عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، والذي يعقد حالياً بالقاهرة، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يرحب بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة «سيسا»

وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة «سيسا»، وتولي مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الأفريقية.

وثمن رئيس الجمهورية، دور اللجنة في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح تروّيج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تُربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كل الآليات القارية المعنية، ومن بينها «سيسا»، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.

كما أكّد الرئيس السيسي، الدور المحوري للجنة «سيسا»، وكل الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي أصبحت تمثل تهديداً متصاعداً على الأمن والاستقرار في كل الدول الأفريقية، فضلاً عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.

الرئيس: نجاح العمل الأمني تحت مظلة «سيسا» يخدم أهداف الأمن الإقليمي والدولي

وشدد الرئيس على أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة «سيسا» سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية.

فيما وجه الحضور من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية الشكر للرئيس على رعايته لأعمال مؤتمر «سيسا»، مؤكّدين تطلعهم لتعزيز دور اللجنة تحت الرئاسة المصرية كآلية قارية فعالة لدعم التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن مساهمتها في إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة مختلف التحديات الناشئة التي تضرب القارة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على صون السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الأفريقية.