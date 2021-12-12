السيسي لرئيس برلمان صربيا: نقدر مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي: نتطلع لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة

وعبّر الرئيس السسي، عبر عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة.

من جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط.

رئيس البرلمان الصربي يشيد بالتطورات الاقتصادية الإيجابية بمصر تحت قيادة السيسي

كما أشاد إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي، بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر تحت قيادة السيد الرئيس، مؤكداً حرص صربيا على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلماني.

وتطرق اللقاء، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في مجالات الصحة والطاقة والسياحة، فضلاً عن التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما تناول اللقاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية، في ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية.