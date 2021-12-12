النطق بالحكم على متهم في «داعش البدرشين» 14 فبراير

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش بالقضية المعروفة بـ«داعش البدرشين»، لجلسة 14 فبراير للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان.

قيادة جماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، تولي قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد عن طريق تأسيس 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعيون والأخير، ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب.

إمداد الجماعة الإرهابية بالأسلحة والذخيرة

ووفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، كما وفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون «طائرة بدون طيار» مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد، وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها.

وتبين حيازة المتهم التاسع والثلاثين إلى المتهم السادس والثلاثين الطائرة بدون طيار بمسكن أحدهما، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول موادًا تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

تدريبات عسكرية

وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.