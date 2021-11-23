محاكمة 22 متهما بقضية «داعش العمرانية» بعد قليل

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 22 متهمًا بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية.

الانضمام لجماعة إرهابية أبرز الاتهامات

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

جنايات القاهرة تنظر قضية «فيديو الكفن»

وفى سياق آخر، تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فيديو الكفن»، بعين شمس.

يذكر أنَّ النيابة العامة، كانت قد أمرت مايو الماضي بحبس 9 متهمين، بعد أن وجهت لهم تهم البلطجة في الواقعة المتعلقة بـ«فيديو الكفن» في منطقة عين شمس.

وكشفت التحقيقات، أنَّ أحد المتهمين وآخرين من ذويه «عائلة المرغني»، استعرضوا باستعراض القوة على عاملين في مركب نيلي يملكه أفراد من عائلة «الريس» بالجيزة، وروعوا من فيه وأتلفوا المركب.

كما أصدرَت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وبعد علم أحدهم بصدور أمر ضبط لهم، خطفوًا عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، وبإبلاغ الشرطة، هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليه المختطف بإيذائه هو وذويه وقتلهم وحرق المركب، ما ألقى الرعب في نفوسهم وأجبروهم بهذه الوسيلة على التنازل عن المحضرين المقدمين ضدهم وهما «الشجار بالمركب والخطف»، وبمحاولة دخول أطراف للصلح بينهم مرة أخرى اتفقوا على تحديد يوم 9 الماضي لعقد جلسة صلح بينهم.

وتوجه المجني عليهم الثلاثة، «أفراد عائلة الريس»، برفقة مجموعة من الوسطاء إلى مسكن المتهمين «عائلة الميرغني» الكائن بعين شمس، إلا أنَّهم تفاجأوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين أسلحة بيضاء في وجوههم، وأنزلوهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مسكنهم وتوجيه عبارات لهم بالتهديد والإيذاء.