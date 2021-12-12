شروط واجبة عند إنشاء مزرعة دواجن.. «عشان متخسرش فلوسك»

وجهت غرفة تجارة الشرقية برئاسة أسامة سلطان عدة نصائح إلى مربى الدواجن، الراغبين في إنشاء مزرعة جديدة للدواجن، إذ أنهم يجب عليهم معرفة عدة اشتراطات واجبة، تخص الموقع والعنبر وبيئة العمل والتطهير والمخلفات الصلبة والسائلة والاشتراطات العامة، وذلك حتى لا يخسر أمواله بسبب نفوق الدواجن.

إنشاء المزارع في الظهير الصحراوي

يجب تأسيس المزارع في الظهير الصحراوي بالمحافظات المختلفة، بعيدا عن الوادي، وأن يبعد موقع المزرعة عن الكتلة السكنية وعن أي نشاط داجني طبقا لأنواع التربية، أن لا تقل المسافة عن 1 كم من جميع الاتجاهات.

وطالب مزارع إنتاج بيض المائدة والأمهات أن لا تقل المسافة عن 2 كم من جميع الاتجاهات، حيث إن معمل التفريغ منشأة مغلقة وأن تكون المسافة بينها وبين مزارع الدواجن والكتلة السكنية مسافة لا تقل عن 1 كم.

ولمزارع الحدود، نصح رئيس غرفة الشرقية في تصريحات خاصة أن لا تقل المسافة عن 15 كم من جميع الاتجاهات، وأن تتضاعف المسافة في حالة وجود حظائر تربية خنازير وأن تكون العنابر تحت الرياح السائدة من الكتلة السكنية على أن تمنع المحليات زحف الكتلة السكانية في اتجاهات المزارع.

أرضية العنابر خرسانية

وشدد رئيس الغرفة على أن تكون أرضية العنابر خرسانية ملساء ذات ميل عرضي وطولي مناسب 1%في اتجاه خزان التجميع أو الصرف الصحي إن وجد، لسهولة عمليات الغسيل والتطهير فضلا على أن تكون الأسقف والجدران مبطنة بطبقة ملساء لسهولة التنظيف.

كما شدد على أنه يحظر على مربى الدواجن تربيتها في أماكن او عنابر غير مسقوفة (أحواش -ملاعب) منعا انتقال أي عدوى، ويجب أن يكون العنبر مزودا بمراوح شفط مناسبة وكافية للتخلص من الروائح وعدم تراكمها في جو العنبر، وألا تزيد نسبة الأمونيا عن أربعين جزء من المليون.

وفيما يتعلق بالعنابر المفتوحة، التي تعتمد على التهوية الطبيعية يكون اتجاه العنبر عموديا على اتجاه الرياح وأن يكون عرض العنبر 8-12 مترا وارتفاع سقف العنبر في حدود 3 أمتار، وارتفاع جلسة الشباك عن الأرضية 120 سنتيمتر مع تغطية الشبابيك بسلك لا يسمح بدخول الطيور او القوارض.

خلع الملابس والاستحمام بعيدا عن مكان العمل

فيما طالب رئيس الغرفة بضرورة الاهتمام اليومي بالنظافة الشخصية للعاملين قبل الدخول والخروج، إذ لابد من توافر أماكن مخصصة لخلع ملابس العاملين والاستحمام بعيدا عن أماكن العمل، وتخصيص ملابس للعمل بخلاف الملابس الشخصية ومراعاة نظافتها وتطهيرها، والالتزام بالكشف الطبي الدوري على العاملين والتأكد من سلامتهم والاحتفاظ بشهاداتهم الصحية، ووجود حوض مطهر في مدخل كل عنبر، والصيانة الدورية لمراوح الشفط ومصدر التدفئة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وألا تزيد الحدود القصوى لملوثات الهواء في أماكن العمل عن الحدود المسموح بها الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

التطهير

وحذر «سلطان» من استخدام المطهرات التقليدية غير الآمنة بيئيا مثل الفورمالين ومشتقاته والفينولات ومشتقاتها، واستخدام البدائل الآمنة بيئيا في عمليات التطهير.

المخلفات الصلبة والسائلة

يجب مراعاة تجميع مياه غسيل العنابر في خزان مصمت ونقلها وكسحها بصفة دورية، وعدم التخلص منها في المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، وفي حالة التربية في البطاريات يتم تجميع المخلفات الصلبة الحيوانية وتجميعها في أماكن محددة آمنة بيئيا لإعادة تدويرها والحفاظ على بيئة العمل خالية من الأمونيا، واستخدام عربات محكمة الغلق عند تداول المخلفات الصلبة الحيوانية داخل وخارج المزرعة للتقليل من فعل التيارات الهوائية وانتشار الروائح، مع الاهتمام بالنظافة والتطهير اليومي.

ويجب كذلك التخلص الآمن من النافق في محارق خاصة مطابقة للمواصفات المصرية لمحارق المخلفات البيطرية التخلص الآمن من العبوات الزجاجية والبلاستكية والمعدنية للتحصينات والأدوية عن طريق الحرق في محارق خاصة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وضع خطة لمكافحة القوارض والحشرات

وأخيرا، نصح رئيس غرفة الشرقية بمراعاة الاشتراطات العامة، ووضع خطة لمكافحة القوارض والحشرات الاحتفاظ بسجل بيئي متاح للتفتيش البيئي، وأن تحاط المزرعة بسور وبوابة وأن يجهز المدخل بحوض تطهير للسيارات واتباع الطرق الامنة للتخلص من الفرشة «السبلة».