مؤسس مبادرة سكن مجاني لمرضى «مجدي يعقوب»: بحارب مزايدة أصحاب الشقق

قال أشرف عبد الرحيم، صاحب مبادرة «سكن مجاني لأهالي مرضى مستشفى مجدي يعقوب»، إن ابنه كان لديه 3 ثقوب في القلب ولكن تم علاجه في المستشفى وحاليا عمره 4 سنوات، مبينا أنه قرر أن ينشئ شقتين لاستقبال الأشخاص الذين سيعالجون أولادهم في مستشفى مجدي يعقوب.

مساعدة الناس للتخفيف عنهم

وأضاف «عبد الرحيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أنه بدأ تسكين الشقتين بعد أن زايد أصحاب العقارات على المستأجرين، مما دفعه إلى إنشاء شقة لإقامة أهالي المرضى مجانا، متابعا: «فيه ناس بتبقى جاية معدومة مش معاها حاجة، مش شرط عشان لابسين يبقى معاهم فلوس، واللي شجعني أعمل الشقق إن مستشفى مجدي يعقوب بتستقبل الناس وتعالجهم بالمجان، ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب».

مركز لعلاج مرضى القلب داخل وخارج مصر

ويقع مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مدينة أسوان ويستقبل حالات من مختلف محافظات الجمهورية بجانب تلقي حالات من خارج مصر من دول في إفريقيا وآسيا، وهي منظمة غير ربحية أسسها الجراح العالمي بعد عودته من العمل في المملكة المتحدة، ويعمل على تقديم العلاج للحالات غير القادرة بشكل مجاني خاصة الأطفال.

سبب شهرة مجدي يعقوب

ومجدي يعقوب من مواليد محافظة الشرقية من عائلة قبطية أرثوذكسية منحدرة من المنيا، درس الطب الطب في جامعة القاهرة وتعلم في شيكاغو وانتقل للعمل في بريطانيا في عام 1962، وتخصص في جراحات القلب والرئتين، وفي عام 1980 أجرى عملية نقل قلب لمريض أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي بقي على قيد الحياة بعد العملية، حتى وفاته في يوليو 2005، لذا أطلق عليه الإعلام البريطاني ملك القلوب.