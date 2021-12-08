السيسي يتفقد منتدى التعليم العالي رفقة مجدي يعقوب (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أروقة المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقه خلال الجولة، عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رؤية المستقبل

ويُعقد المنتدي في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل»، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وعدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو».

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور، أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

فعاليات وأنشطة وورش عمل

كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، إضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

ويعقد المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى هذا العام، بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، برعاية الرئيس السيسي، وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.