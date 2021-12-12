فرحة أسرة «عروس بنها» بعد تأييد الحكم بإعدام المتهم: «روحها استريحت»

«أخيرًا أخذنا عزاء ابنتنا بعد 5 سنوات من جريمة قتلها».. بهذه الجملة أعربت أسرة تقى ناجي - المعروفة إعلاميا بـ«عروس بنها» ابنة قرية كفر الجزار - عن سعادتهم وتلقيهم العزاء في مقتل ابنتهم منذ 5 سنوات على يد جارهم وشقيقيه وصديقه لسرقتها قبل فرحها بأيام حيث قضت محكمة النقص بتأييد الحكم بإعدام القاتل الشهير بـ «حسان الوزير» والسجن المشدد لشركائه بمدة تراوحت ما بين 10 و7 سنوات.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع أسرة تقى ناجي عروس بنها عبروا فيه عن فرحتهم بصدور حكم الإعدام النهائي في حق قاتل ابنتهم، مؤكدين أن الحكم أثلج صدورهم وأراح روح القتيلة «عروس الجنة» ووجهوا الشكر للقضاء المصري الذي ثأر لأبنتهم بالعدل والقانون.

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والد عروس بنها: أتمنى اللحاق بها في الجنة

وعبر ناجي ذكي والد «عروس بنها» عن راحته التامة بعد صدور الحكم النهائي بتأييد إعدام قاتل ابنته حسان الوزير الجار الذي لم يراعِ حرمة الجيرة وقتل ابنته وهي عروسة قبل أيام من زفافها واستمرت القضية متداولة منذ 2017 وحتى الآن لمدة 5 سنوات لم يفقد الثقة فيها أن الله سيأخذ بثأر ابنته ويريح روحها بالقصاص العادل من القاتل قائلا: «أتمنى أن ألحق بها في الجنة بعد القصاص لها».

ووجه والد «عروس بنها» التحية والتقدير للقضاء المصري الذي منحه حقه الشرعي في القصاص العادل وجعله يعلن تقبل العزاء في ابنته القتيلة بعد 5 سنوات من الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها.

والدة عروس بنها: كنت أثق في العدالة الإلهية

وقالت والدة تقى ناجي «عروس بنها» إنها لم تفقد يوما الثقة في الله أن يقتص لابنتها وينال الجاني عقابه العادل، مشيرة إلى مؤمنة أنه كلما تأخر الوقت سيأتي العقاب الرادع النهائي حتى قضت محكمة النقض أمس بتأييد حكم الإعدام الذي أثلج قلوب الكثيرين الذين تعاطفوا مع قضية تقى وساندوا الأسرة منذ أول يوم للحادث وعلى مدار 5 سنوات حتى تم القصاص العادل.

وأضافت أن أخلاق ابنتها كانت محل احترام من الكبير قبل الصغير وكان يضرب بها المثل وهي شهيدة للغدر والخيانة موجهة الشكر لقيادات أمن القليوبية التي ساندت وجاهدت مع الأسرة من أجل كشف غموض الواقعة في البداية وتقديم الجاني للعدالة التي اقتصت منه بالإعدام وهو القصاص العادل.

محامي أسرة عروس الجنة: النقض أسدلت الستار نهائيا على القضية

وأوضح أحمد البرنس محامي أسرة تقى ناجي «عروس بنها»، أن حكم النقض على المتهم الرئيسي في قضية مقتل تقى ناجي بالإعدام شنقا نهائي وبات على أهبة التنفيذ خلال أيام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وأسدل الستار نهائيا على القضية، مؤكدا أنه وفريق الدفاع عن حق تقى كانوا متطوعين منذ بداية القضية لنهايتها من أجل مساندة الأسرة وأخذ حق القتيلة التي قتلت غدرا فهي شهيدة غدر جيرانها.

أشار البرنس إلى أنه من المنتظر تأييد الحكم بتصديق من رئيس الجمهورية وإخطار دار الإفتاء ومصلحة السجون لتجهيز لجنة لتنفيذ الحكم في القاتل.

يذكر أن محكمة النقض قررت أمس السبت، رفض الطعن المقدم من المتهم الأول في قضية قتل «عروس بنها» تقى ناجي والتي يرجع تاريخها إلى عام 2017 م والمتهم فيها حسان صلاح حيث قررت المحكمة تأييد الحكم بالإعدام الصادر في حق المتهم ومن المقرر تنفيذ الإعدام عن طريق مصلحة السجون في غضون 60 يوما.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض في مارس من عام 2017 على كل من «حسان.ص» الشهير بحسان الوزير طالب 19 سنة و«أحمد ح ق» الشهير بـ«أوسة» المتهمين الرئيسيين في قضية قتل المجني عليه تقى ناجي «عروس بنها» كما تبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول في واقعة قتل المجني عليها الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما في جاء في تقرير الطب الشرعي.

وعقب تداول القضية الدائرة الثانية لجنايات بنها قضت بإحالة المتهم الرئيسي بالقضية «حسان. ص» بقتل «تقى ناجي» المعروفة إعلاميا بعروس بنها بالإعدام وإحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية، وتقدم محامي القاتل بالنقض على الحكم والذي جاء بالرفض اليوم ليتم تأييد حكم الإعدام على القاتل.