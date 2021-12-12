شريفة ماهر تبكي في أول مواجهة مع ابنها: «الله لا يكسبك يا ضلالي»

بكت الفنانة شريفة ماهر، على الهواء مباشرةً، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»،، بعدما أجرت مقدمة البرنامج مداخلة هاتفية مع ابنها الذي اتهمته بضربها وسبها والاستيلاء على أملاكها مستغلا قلة حيلتها وضعف نظرها.

وقالت: «الله لا يكسبك يا بعيد، ورينا الأوراق مش الكلام أنا مش مضيت لك على حاجة، انت اللي مضيتني، إنت سلطت البواب عليّا وبيقوله ميجيبليش حاجة وبيقول للناس إن عندي زهايمر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك».

ورد عليها ابنها، قائلًا: «عارف إن الجنة تحت أقدام الأمهات، مش ممكن أشتمها وإيدي تتقطع قبل ما أمدها، لكني اشتريت الشقق اللي عليها المشكلة وعامل صحة توقيع منذ 2007 والمهندس الذي بنى العمارة معها شهد على هذه العقود».

اتهامات بالتزوير

وخاطبته والدته: «العقود مزورة وهسجنك»، ليعقب قائلًا: «بتقول بايعة لبنتها منذ عام 2011، وإزاي هغير عقد البيع اللي هي بايعاه، إديتها فوق المليون جنيه وفوق الـ100 ألف جنيه سمسرة في الفيلا التي باعتها».

وصرخت الفنانة شريفة ماهر في وجهه، قائلةً: «يا كداب، إنت بتصلي إنت؟! إنت كداب وضلالي ربنا ينتقدم منك يا بعيد وربنا يوريني فيك يا بعيد، ربنا هينتقم منك يا بعيد يا حرامي».

الأم تحرر محضر ضد الابن

وأكد «شريف» أن أمه حررت محضرا ضده واتهمته فيه بالضرب والشتم وكسر الشقة دون وجود أي إصابات، وهو ما يتضارب مع روايتها الآن التي تقول فيها إنه تسبب في كسر ذراعها منذ 4 سنوات، موضحًا أن النيابة حفظت المحضر.

وأتم: «باعت شقتي لحد تاني ومرضيتش أعمل محضر فيها ولحد الشهر اللي فات باعتلها لحمة وفراخ وأرز ومكرونة وببعتلها مؤن تكفيها شهر كامل»، لترد عليه والدته: «رميتهم».