ضبط 25 من قائدي السيارات في حملة تحليل مخدرات بدمياط

تمكن ضباط مباحث المرور بدمياط من ضبط 25 من قائدي السيارات في حملات تحاليل المواد المخدرة في إطار إحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وضبط المخالفين للسير عكس الاتجاه وبدون رخص التسيير على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

فحص 117 من قائدي المركبات

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط إخطارا من العميد محمد سيف مدير مرور دمياط، بتمكن ضباط مباحث المرور من ضبط 25 من قائدي من السيارات يتعاطون المخدرات أثناء القيادة وذلك بعد فحص 117 من قائدي المركبات «سيارات ملاكي، نقل، دراجات نارية».

الحملة في نطاق دمياط الجديدة

وشن رجال مباحث المرور بدمياط بالتنسيق مع مديرية الصحة حملات لتحليل المخدرات بكمين «شطا» بدائرة مركز شرطة دمياط وكمين الإسعاف بنطاق قسم شرطة دمياط الجديدة.

وفى سياق متصل، تواصل إدارة مرور دمياط متابعة التزام السائقين بخطوط السير الجديدة وتحديدا خط سرفيس الأعصر / موقف عزب النهضة الجديد وخط سرفيس 2 باب الحرس / موقف عزب النهضة الجديد، بعد تكرار شكاوى المواطنين من عدم التزام السائقين بخط السير.