ذعر بين أهالي طنطا بسبب ميل عمود إنارة أثناء حملة صيانة (صور)

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، حدوث ميل مفاجئ لأحد أعمدة الإنارة بجوار منزل، حال خروج حملة لصيانة الكشافات والأعمدة بشارع «النحاس»، ما أصاب المواطنين بحالة من الذعر خشية سقوطه على الأرض وإعاقة حركة والمواصلات بطول الشارع العمومي.

ميل عمود إنارة بشارع النحاس بطنطا وانقطاع الكهرباء

وانتقلت القيادات الأمنية والمرورية والتنفيذية بالغربية، تحت إشراف المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا، والعميد وائل حمودة، والمقدم أحمد أبو سعدة مدير عمليات المرور، وتم غلق الطريق والتحويل لمسارات بديلة، وإخطار الحي، حيث تم فصل التيار وجاري رفع العامود بالتنسيق بين إدارة الكهرباء والحي.

شهود عيان: ميل عمود رئيسي لتوصيل الكهرباء من الكشك العمومي

وكشف أحد شهود العيان، أن العمود هو أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم بتوصيل الكهرباء من الكشك العمومي بالجزيرة الوسطى، حيث وصل الميل الخاص به إلى إحدى البلكونات المجاورة، وأصبح ملاصقا لها أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمده الإنارة.

محافظ الغربية يوجه رئيس حي اول طنطا بصيانة عمود إنارة

ومن جانبه، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى المحاسب عادل داوود، بأهمية الدفع بفرق الطوارئ والكهرباء بالحي بالتعامل الفوري وزرع عمود بديل، وتشغيل التيار، وعدم تعطيل المخابز، والمنشآت الحيوية، لتأمين أرواح وحياة المواطنين من المارة وعدم تعطيل مصالحهم.