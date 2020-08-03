إصلاح أعطال الكهرباء وإعادة تدفق مياه الشرب في كوم إمبو

أكد العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وعودة إطلاق التيار الكهربائي، وإعادة تدفق مياه الشرب لأحياء مدينة كوم أمبو والقرى المجاورة لها.

وأوضح أنه تم المرور الميداني على مدينة ومركز كوم أمبو للمتابعة، ودفع الجودة من أجل استقرار عمل المرافق العامة وخاصة الكهرباء ومياه الشرب، وذلك بعد حدوث العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتأثير ذلك أيضاً على محولات الكهرباء المغذية لمحطة "رؤوف"، حيث تم تدخل فرق الصيانة من شركة كهرباء مصر العليا، إضافة إلى فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

من ناحية أخرى، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من إصلاح الخط العمومي لمياه الشرب المغذي لمنطقة الصداقة الجديدة بقطر 630 مللي، وذلك بعد تعرضه للكسر بمنطقة عزب كيما، والتى يمر بها الخط قادمًا من محطة جبل شيشة لمياه الشرب.

وشدد "عطية "على ضرورة قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالي، وذلك لحين عودة تدفق المياه خلال الساعات المقبلة، بعد قطعها عن منطقة الصداقة الجديدة.