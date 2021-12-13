«التموين» تفتتح 35 مركز خدمة مطورا على مستوى المحافظات

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، 35 مركز خدمة مطورًا، خلال ديسمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها، ليزيد عدد مراكز الخدمة المطورة على 300، افتتحتها الوزارة مؤخرا لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين من خلال أحدث الأجهزة التكنولوجية والإلكترونية.

600 مركز خدمة مطور بنهاية 2023

وصرح مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة بحلول عام 2023 سيكون لديها 600 مركز خدمة مطور على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة عالية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراكز الخدمة المطورة تشهد تدريبات عالية لموظفيها، فضلا عن إمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية التي من شأنها تنفيذ وإتمام الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة فائقة وجودة عالية.

1118 مكتبا تموينيا على مستوى محافظات الجمهورية

وعن عدد مكاتب التموين، نوه المصدر إلى وجود 1118 مكتبا تموينيا على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا: «الوزارة تقوم بتحويل ما يناسب من هذه المكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، فضلا عن تحديث وتطوير المكاتب التي لا تناسب أن تكون مراكز خدمة مطورة إذا كانت مساحتها صغيرة ولكن يتم تطويرها من حيث تطوير المبنى وتدريب الموظفين وضخ أحدث الأجهزة التكنولوجية لها من أجل خدمة المواطنين».

وأشار إلى أن هناك لجنة في الوزارة تقوم بمعاينة وإعداد تصميمات هندسية للمكاتب التموينية؛ لمعرفة مدى إمكانية تحويلها إلى مراكز خدمة مطورة أم لا، والبدء في تحويل ما يناسب منها لمراكز مطورة.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشاد بمكتب تموين شبرا الخيمة المطور، الذي يقدم الخدمة للمواطنين من خلال 14 موظفا جميعهم من السيدات اللاتي تم تدريبهن على أحدث أنظمة الأجهزة الإلكترونية لتقديم الخدمات التموينية لسكان شبرا الخيمة.