وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين في الزقازيق (صور)

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز خدمة المواطنين المطور بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك لخدمة أصحاب البطاقات التموينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية.

المركز يضم 8 شبابيك مزودة بأجهزة حاسب آلي

وقام وزير التموين ومحافظ الشرقية، بتفقد المركز الذي يضم 8 شبابيك مزود بأجهزة حاسب آلي، وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحة للمواطنين، حيث سيقتصر عمل المركز على تقديم كل الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام، والعمل على راحتهم ، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية.

افتتاح المركز ضمن استراتيجية التحول الرقمي

وأكد وزير التموين، أن افتتاح المركز الرئيسي للخدمات التموينية بمدينة الزقازيق يأتي تنفيذا لإستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، في التوسع في إنشاء منافذ الخدمات التموينية المتطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، مؤكدا أن الوزارة جادة في تطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة، وفقاً للتكنولوجيا الحديثة.

محافظ الشرقية يوصي العاملين بحسن استقبال المواطنين

من جانبه، أوضح المحافظ، أنه تيسيراً على المواطنين لسرعه إنهاء طلباتهم ، تم الانتهاء من تطوير 31 مكتبا تموينيا لتصبح مراكز خدمة مطورة، إضافة إلى استحداث 3 مراكز لخدمة المواطنين بمدينة الزقازيق لتقديم الخدمات التموينية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ووزارة التموين بتطبيق منظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.

وأوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

يذكر أن المركز يقدم عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تشمل (بدل فاقد - بدل تالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة قرار 78 لسنة 2017 محرومين).