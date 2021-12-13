صاحب «عربة الحواديت» يكشف تفاصيل مبادرة تعليم النحو للأطفال بالكوميكس

كشف هيثم السيد صاحب مبادرة «عربة الحواديت»، تفاصيل مبادرته لتعليم النحو للأطفال من خلال «الكوميكس»، موضحًا أنه يعمل في التدريس، بعد تخرجه من كلية التربية، قسم اللغة الإنجليزية، ويعمل على كتابة القصة للطفل باللغة العربية.

صاحب «عربة الحواديت»: أصبح والتربية الممتعة جسر مهم

وأضاف صاحب مبادرة «عربة الحواديت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «في الحقبة الأخيرة، أصبح موضوع التعليم الممتع والتربية الممتعة جسر مهم جدا لنقل المعرفة والمعلومة والتعليم للطفل بشكل عام».

صاحب «عربة الحواديت»: أدرس للطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية

وأشار صاحب مبادرة «عربة الحواديت»، إلى أنه يدرس للطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ولديه طفلين يدرسان في المرحلة الابتدائية، ويعانيان من النحو: «أنا في قلب المشكلة، ودايما بيكونوا حقل التجربة الأول في إنتاجي الإبداعي وعملت لهم النحو في شكل رسومات وكوميكس ودواير ونخلق حدوتة لكل موضوع».

وأوضح صاحب مبادرة «عربة الحواديت»، أن إحدى الشركات المهتمة بالمحتوى التعليمي في مصر تواصلت معه من أجل الخروج بفكرة جديدة للتلاميذ: «بدأنا المشروع بالفارق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة، والفارق بين خبر الجملة وخبر شبه الجملة».

هذه الطرق جرى تطبيقها على 800 تلميذ وتلميذة

ولفت صاحب مبادرة «عربة الحواديت»، إلى أن هذه الطرق جرى تطبيقها على 800 تلميذ وتلميذة، ولاحظ أنهم أصبحوا أكثر إقبالا على دروس النحو، لكنه لم يقس مدى التحسن في الدرجات حتى الآن، موضحًا أنه يدرس تعميم التجربة على بقية المناهج الدراسية في مختلف المواد، لكن تم البدء بالمرحلة الابتدائية.