صاحب عربة الحواديت يكشف كواليس فوزه في المبادرات الإنسانية

روى هيثم السيد صاحب فكرة عربية الحواديت والمكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواليس تكريمه في فرنسا مؤخرًا، موضحا أن تكريم الرئيس له سلط الضوء على مشروعه، وجعل الكثيرين يتابعون فكرته.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه حصل على المركز الأول على الوطن العربي في ملتقى المبادرات الإنسانية والتطوعية الرابع في الكويت، مشيرا إلى أن بعض أصدقائه في فرنسا تابعوا نشاطه خصوصًا في أثناء نشاط عربية الحواديت في مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وأنهم طلبوا منه عمل محاكاة لمشروعه في بعض مناطق الريف الفرنسي، واصفًا الأدب الفرنسي للطفل بأنه ثري جدًا.

وتابع: "أنا شغوف جدا بأني أقعد مع طفل وشغوف أني أتحرك مع طفل من المربع صفر في علاقته بالكتاب وبالقراءة"، مؤكدًا أنه كان يقلد والده وأن والده كان يعلم الأطفال في صالة بيتهم بإحدى قرى الشرقية على "طبلية الطعام"، مثتنيًا على دور والدته: "والدتي نخلة كبيرة في حياتي وبتمثل فطرة الست المصرية اللي بتقدر تساعد بدون حيثيات أو جدول أعمال".

وأشار هيثم السيد إلى أن والدته كانت تصطحبه لحضور الموالد للاستماع إلى الشعراء والمنشدين وكانت في أثناء عودتهم تطلب منه أن يحكي لها القصة مرة أخرى.