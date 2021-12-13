الغرف التجارية: استقرار أسعار العدس والفول واللوبيا في السوق المحلية

استقرت أسعار الفول والعدس والبقوليات بالأسواق خلال 60 يومًا، ونفى تجار بالغرف التجارية ارتفاع الأسعار بسبب صيام المسحيين، وقال عزت عوض رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة تجارة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار البقوليات والعدس تشهد استقرارا في السوق المحلية منذ قرابة 60 يوما نتيجة توافر المعروض.

استقرار أسعار البقوليات

وأوضح أن جميع أسعار البقوليات تم التعاقد عليها بكميات كبيرة وطرحها في الأسواق ولدى الشركات المصرية بالأسعار القديمة، وبالتالي فهى مستقرة ولم تتغير.

مصر تستورد 85% من استهلاك الفول

وأضاف: «يوجد مخزون جيد من السلع الغذائية مثل الفول والعدس وباقي أنواع البقوليات لاستهلاك الأشهر القادمة»، وأشار «عوض»، إلى أن مصر تستورد نحو 85% من استهلاكنا من الفول، ونستورد نحو 95 إلى 98%‏ من استهلاكنا من العدس ونستورد نحو 80٪‏ من اللوبيا، ونستورد 100% من الحمص، واستبعد أن تكون هناك زيادات في الأسعار بسبب صيام المسحيين، نظرا للإقبال على البقوليات.

ولفت إلى أن أي زيادة في السعر تكون فردية من بعض التجار وعدم وجود رقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن شائعات زيادة الأسعار تثير بلبلة بالأسواق وكل ما يوجد بالاسواق تعاقدات مسبقة تمت وفق الأسعار القديمة، وأضاف: «يتم استيراد 95 % من الاستهلاك من 3 دول وهي: تركيا وكندا وسوريا».

معدل الطلب على البقوليات يرتفع خلال الشتاء

وأوضح أن معدل الطلب يرتفع بشكل كبير خلال موسم الشتاء حيث يمثل الشتاء نحو 65% من الاستهلاك وباقي السنة تمثل 35%، وذلك لأن العدس من البقوليات المحببة لدى الناس خلال فصل الشتاء.

وفي سياق آخر، نفى تيسير بغدادي نائب شعبة العطارة بالغرف التجارية، ارتفاع الأسعار وقال إن الأسعار مستقرة منذ شهرين ولاتزال المحلات تبيع العدس والفول بالأسعار القديمة بدون أي تغير في القوائم السعرية.

120 ألف طن.. معدل استهلاك العدس سنويا

وأوضح إن معدلات استهلاك العدس تصل لنحو 120 ألف طن، منها 100 ألف طن أصفر، وما بين 20 و25 ألف طن عدس أسود سنويا، ويباع العدس في السوق المحلية بسعر يتراوح بين 14 و16 جنيها للكيلو، بينما استقرت أسعار باقي الحبوب، حيث تراوح سعر الفول البلدي بين 22 و24 جنيها، وكيلو الفول البلدي يتراوح سعره بين 22 و24 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللوبيا نحو 24 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر الفاصوليا البيضاء نحو 24 جنيهًا.