سقوط «جيم» على مطعم فول وطعمية في بورسعيد

تسبب الطقس المتقلب والرياح الشديدة في سقوط سقف خشبى لصالة ألعاب رياضية «جيم»، على مطعم لبيع الفول والطعمية أسفل الجيم، بشارع طرح البحر ببورسعيد.

صفحات التواصل الاجتماعي تداولت صورًا لسقوط السقف الخشبى الذي تسبب في خسائر محدودة لمطعم الفول والطعمية، وقدّم رواد التواصل الاجتماعي نصائح للمواطنين المارين في الشوارع بالحرص وعدم المرور أسفل اللوحات الخشبية والحديدية.

استعدادات مكثفة ببورسعيد لمواجهة الطقس السيئ

ومن مناحية أخرى، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحًا أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

رفع درجة الاستعدادات القصوى

وقال المحافظ إن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مضيفًا أن رفع درجة الاستعدادات القصوى مستمرة بغرفة عمليات المحافظة والأحياء، لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية التي يشهدها موسم الشتاء الحالي.

وأشار إلى أن هناك انتشارا لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، إضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.