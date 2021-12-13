تحذير من تناول الأسماك مع اللبن الرايب .. يسبب البهاق

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، من ست عادات غذائية خطيرة، تتعلق بالتعامل مع الألبان واللحوم والأسماك والبيض خلال الحفظ أو الطهي أو التناول، من بينها ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة وقد تتسبب في أمراض للإنسان، ونستعرض في التقرير التالي العادات الست التي يرتكبها البعض دون دراية بخطورتها.

الخلط بين الألبان واللحوم والأسماك في الوجبة الغذائية الواحدة

يجب تجنب الخلط بين الألبان واللحوم والأسماك في الوجبة الغذائية الواحدة، لأن البروتينات الموجودة في الأسماك واللحوم الحمراء تعمل على تخمر الألبان، وتعوق امتصاص الخميرة المسببة للمغص والغازات.

تناول السمك مع اللبن الرايب يسبب البهاق

يجب عدم تناول الأسماك مع اللبن الرايب، لأن عنصر الفسفور الموجود في الأسماك يتفاعل مع اللبن الرايب مسبباً الحساسية أو ما يسمى بمرض البهاق وهو انعدام الصبغة في الجلد.

غسل البيض بالماء قبل تخزينه في الثلاجات

يجب عدم غسل البيض بالماء قبل تخزينه في الثلاجات لأن عملية الغسيل تساعد على انتشار الفطريات والجراثيم بالبيض، كما يوفر وجود الرطوبة ولو لفترة زمنية قصيرة الفرصة لهذه الكائنات الحية الدقيقة للنشاط والنمو وحدوث الفساد في البيض، لذلك يجب غسل البيض قبل وقت استخدامه مباشرةً.

عدم تناول البيض والأسماك أثناء الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

يجب تناول البيض والسمك أثناء الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا لأن المريض فى هذه الفترة يكون أكثر احتياجاً للبروتين الحيواني لتقوية جهازه المناعي والتغلب على المرض.

تناول البيض النيىء مع اللبن الطازج

تناول البيض المسلوق مع اللبن أفضل من تناوله نئ لأن تناول البيض النيىء يسبب عسر هضم وصعوبة في الهضم.

سلق البيض لمدة أقل من 5 دقائق لا يقضي على البكتريا

يجب سلق البيض لمدة 5 دقائق على الأقل بعد بدء غليان الماء، وهذا لضمان قتل الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي والتي توجد طبيعياً في البيض.

إطفاء النار عن اللبن بمجرد الفوران

يجب عدم إطفاء النار عن اللبن بمجرد الفوران، لأن البكتريا والميكروبات الموجودة في اللبن لا تموت بمجرد الفوران بل تحتاج إلى استمرار الغليان مع التقليب المستمر لمدة قصيرة تتراوح بين 3 و5 دقائق عقب الفوران.