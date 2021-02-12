صحة دمياط تنصح المواطنين: البيض المسلوق في الإفطار ينشط الذاكرة

قدم الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة الإعلام والثقافة والتعليم والاتصال الصحي بديوان عام مديرية الصحة بدمياط، مجموعة من النصائح للمواطنين حول أهمية البيض المسلوق في وجبة الإفطار.

ويحتوي البيض المسلوق على العديد من الفوائد الصحية، فهو مصدر هام من مصادر البروتين، ويعمل على بناء العضلات في الجسم وتعزيز صحتها، والحفاظ عليها.

ووفقا لـ «عريف» ينصح خبراء الرجيم والتغذية بتناول البيض المسلوق، لأنه يحافظ على عملية التنظيم الغذائي، ويوفر العديد من المعادن الهامة والفيتامينات للجسم، مثل فيتامين (د)، والذي يعمل على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، كما يوفر فيتامين (أ) ،المفيد لصحة الجسم والبشرة والشعر، بينما يوفر فيتامين (ب)، ما يحتاجه الجسم لتحويل الغذاء لطاقة.

ويعد البيض المسلوق ضرورى جدا في وجبة الإفطار لعدة أسباب تتمثل في:-

1- الحفاظ على وزن الجسم: حيث يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد: حيث تساهم مادة «الكولين» الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية: يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام: يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام.

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