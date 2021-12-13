خبير قانوني يوضح عقوبة مصور فيديو السائحة الأوكرانية في مصر

تداول رواد تواصل الاجتماعي على «الفيس بوك» فيديو السائحة الأوكرانية في مصر، والذي لاقى انتشارا بين مستخدمي المواقع الإلكترونية، حيث انتشر فيديو تظهر فيه سائحة أوكرانية في شرفة منزلها بالقاهرة الجديدة بـ«مايوه» وسط صرخات من الجيران وعلى الفور انتقلت السلطات الأمنية لتلقى القبض عليها.

عقوبة مصور فيديو السائحة الأوكرانية في مصر

وقال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، إن فيديو السائحة الأوكرانية في مصر يعتبر انتهاكا صارخا للخصوصية ونشر محتوى شخصي دون الحصول على موافقة صاحبه، وهذا الأمر يعرض الشخص الذي قام بعملية تصوير الفتاة الأوكرانية للمسألة القانونية، بالإضافة إلى التعويض المالي الذي سوف تطالب به الضحية.

العقوبة تصل لـ5سنوات لمصور فيديو السائحة الأوكرانية

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لــ«الوطن»، أنه وفقا للوائح والقوانين في القانون المصري بشأن انتهاك الخصوصية ونشر صور فاضحة على غرار «فيديو السائحة الأوكرانية في مصر» دون الحصول على موافقة شفهية أومكتوبة يكون السجن من عامين إلى خمس سنوات بالسجن وفقا للمادة «609» من قانون العقوبات المصري.

عقوبة مالية تصل لمليون جنيه على مصور السائحة الأوكرانية

وتابع المحامي بالنقض، أن هناك غرامة مالية متوقع أن تقع على الشخص الذي قام بتصوير «فيديو السائحة الأوكرانية في مصر» تصل إلى مليون جنيه نظير الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها جراء نشر محتوى فاضح لها يؤثر على سمعتها في المجتمع، ما يسبب لها الضرر والأذى النفسي.

السائح في مصر يستمتع بالحرية الشخصية

وأوضح عبدالسلام، أن السائح في مصر يستمتع بالحرية الشخصية، موضحا أنه كان لا بد للشخص الذي قام بالتصوير السائحة الأوكرانية فعل شيئا يؤثر على السياحة في مصر بالسلب، واقتحم الخصوصية الشخصية وقام بتقريب المسافة عن تقنية التصوير وهذا الأمر لن يتم التهاون فيه نظرا لما يضر من سمعة مصر الخارجية.