قرار بإلزام مهندس البناء إيداع شهادة صلاحية المبنى وبدونها يحظر توصيل المرافق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الجهة المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق في أحد المصانع هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المشرع أوجب إيداع تقرير بصلاحية المبني

وأكدت الجمعية العمومية، أن المشرع بموجب نص المادة (62) من قانون البناء المشار إليها أوجب على المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والأكواد المُنظمة لأعمال البناء، على أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا على الطبيعة.

لا يجوز توصيل المرافق قبل شهادة الصلاحية

وحظرت على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أيّ من وحداتها بالمرافق إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، وتعدّ هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى. وإلزام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم القائمة على توصيل المرافق- المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي– بإصدار خطابات لتوصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وثبت من الأوراق، أن أحد المصانع الخاصة بشركة تنمية المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية لمدينة القاهرة الجديدة، صدر له ترخيص البناء رقم (5011) لسنة 2008، عن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ أعمال البناء إعمالا لهذا الترخيص، وتقدمت الشركة إلى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بصفته الجهة مُصدرة الترخيص بطلب تصالح فى بعض المخالفات التي قامت بها بالمخالفة للترخيص المشار إليه، وقام الجهاز بقبول طلب التصالح عام 2020.

ورأت الفتوى، أنه وأيًّا ما كان وجه الرأى في مدى مشروعية ترخيص البناء رقم (5011) لسنة 2008، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة– هي التي أصدرت الترخيص المشار إليه، ومن ثم تضحى هي الجهة الإدارية التي تتحمل تبعة مُطابقة هذا الترخيص للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وكذا تبعة مُطابقة تلك الأعمال للترخيص المنصرف والأكواد المنظمة، ومن ثم فهي الجهة المُختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق وذلك في خصوصية الحالة المعروضة.