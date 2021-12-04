أبرزها رفض شطب محمد رمضان.. حصاد مجلس الدولة في اسبوع

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:

رفض دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، برفض الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

رفض طعن رئيس الزمالك لإلغاء اللائحة المالية للأندية الرياضية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية.

تفاصيل الدعوي

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية إنَّ وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيدا عن التدخل الحكومي في شؤونها.

رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية المصرية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من رئيس الزمالك، التي طالب فيها بحل اللجنة الأوليمبية المصرية.

محكمة القضاء الإداري تقضي برفض الدعوى سابقاًوكانت محكمة القضاء الاداري قضت في وقت سابق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون،

«بيكا وشاكوش وعنبة وموزة» يقاضون هاني شاكر

تقدم المحامي هاني سامح، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

مجلس الدولة يلزم الأزهر الشريف بدفع 40 ألف جنيه لـ«محلية أشمون»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف «المنطقة الأزهرية بالمنوفية»، بسداد مبلغ مقداره 40200 جنيه للوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون، قيمة تكاليف إزالة المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي، بمحافظة المنوفية.

محكمة تنصف موظف بنك وترقيه لمنصبه بعد 16 عاما من التظلم

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار أحد البنوك بتخطي موظف في الترقية لوظيفة مدير إدارة مساعد، والصادر في عام 2005، وأمرت بترقيته للدرجة التي يستحقها، وقبلت طعنه وألغت قرار تخطيه، بعد 16 عامًا من صدور قرار البنك.

البنك أعلن عن وظائف شاغرة

وتبيّن للمحكمة، أن البنك أعلن عن شغل بعض الوظائف الشاغرة لديه ومنها وظيفة مدير إدارة مساعد، وقد تضمن هذا الإعلان اشتراطات شغل هذه الوظيفة ومنها أن يكون حساب المدة الكلية أو البينية في 30/6/2005، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقرير الكفاءة عن السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز، مع التقيد بالأقدمية عند التعادل في ذات مرتبة الكفاءة، واجتياز الاختبارات بنجاح، مع استبعاد الموقع عليهم جزاءات تأديبية أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة.

رفض دعوى وضع المستشفيات الخاصة تحت إشراف «الصحة» مؤقتا خلال كورونا

رفضت محكمة مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة.