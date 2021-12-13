عبدالله الشريف لمتهم المكالمة المزيفة: أنت بطل.. والأخير: نصب عليا

انطلاقا من جهود وزارة الداخلية لحماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تقوم بها الكيانات المعادية، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يثوم بالترويج لها والتي تستهدف أمن الوطن والنيل من مقدراته وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته وزارة الداخلية مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم للترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعي أنها ميرفت محمد وتدعي أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام الأول من خلال علاقتها المتشعبة بالعديد من المسؤلين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها بمختلف المجالات لتحقيق الأرباح.

قطاع الأمن الوطني يكشف ملابسات المحادثة الهاتفية

وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار لها وضبط المتحدثين، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد 61 عاما، عاط ويقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة، نصب قتل خطأ تنقيب عن آثار، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي ٥٢ عام حاصلة على لسانس حقوق تقيم بمحافظة الإسكندرية.

محادثة هاتفية بين الإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتهمين

وجاءت محادثة هاتفية بين الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والمتهمين بقضية المكالمة المفبركة، والتي كان نصها كالآتي: «اطمن يا زعيم عبدالله الشريف معاك ومحدش بيفتح التليفون ده ولا بيمسكه ولا بيقع في أيد مخلوق غيري أنا، أنا عبدالله معاك وأظن الصوت بتاعي واضح جدا».

وأضاف الإخواني الهارب خلال مكاملته مع المتهمين، «بص ياجميل أنا بالنسبالي مش علشان أعمل سبق صحفي مثلا أو أعادي ولاد اللذين دول إني ألبس المصدر اللي جابلي الحاجة، لأن البطولة كلها عندك أنت مش عندي أنا، اللي بعتلي الفويس اللي فات هو ده البطل، أنا مجرد أخدته وصلته للناس، أنا مجرد موصلاتي، وأنا مش هستفيد حاجة بضررك، والفويس التاني ده كان 22 دقيقة ونشرت منه 7 دقايق لأنه في حاجات تضر اللي بعتلي، أنت أي حاجة تخصك أي تلميح على اسمك أي حاجة فيها صوتك.. تأكد تماما مليون في المية أنه مفيش مخلوق هيسمعها غيري».

وعلى جانب آخر قال المتهم وائل عبدالرحمن سليمان، أنه تعرف على شخص منذ حوالي 4 شهور وأدعى أنه لواء واسمه فاروق القاضي وأخبره أنه من خلال عمله برئاسة الجمهورية يستطيع إنهاء أي مشكلة تواجهه، وأرسل له مكالمات هاتفية تدل على وضعه القوي، وبالفترة الأخيرة تعرضت لمشكلات مادية، وقررت استغلال التسريبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرسلتها للإخواني عبدالله الشريف وتواصلت مع، وابلغته بإمكانية إرسال مكالمات أخرى، ومن جانبه وعده الإخواني عبدالله الشريف بإرسال 10 آلاف جنيه على بنك «ويستن يونيون» ولكنه لم يفعل ونصب عليه.