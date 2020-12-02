صلاح عبدالله: نور الشريف كان عايز يعمل دوري في فيلم دم الغزال

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن كواليس خطبته لزوجته، والحوار الذي دار بينه وبين حماه الراحل، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، فذكر أنه عندما تقدم لخطبة زوجته، سأله حماه "إنت بتمثل فين؟"، وكان رده عليه "في سنبل بعد المليون".

وأضاف "عبدالله": "قولت لحمايا أنا اللي نزلت في المسلسل على سلم الطيارة في شرم الشيخ وقلت لبيك اللهم لبيك، لما افتكرتها السعودية ومصر كلها ضحكت"، مستطردًا: "لكن حمايا وقتها مضحكش وبص لمراتي فيما معناه كان بيسألها بنظرة عينه كده مين ده إيه الي إنتي جايباه ده؟ إنتي متأكدة؟!".

وأشار الفنان، إلى أن المحطة التانية له في الدراما التلفزيونية كانت مسلسل "ذئاب الجبل"، "ده كان نقلة ليا وكان بيني وبين الفنان أحمد عبدالعزيز حالة خاصة من الإبداع تحت إشراف الكبير مجدي أبو عميرة، وسط حب غير طبيعي، مع جناب المستشار محمد صفاء عامر، لعب دور مهم في حياتي ولذلك هي محطة مهمة".

وتابع: "هنا بدأت الناس تتعرف عليا إلى جانب الأفلام وأنا بتكلم على التلفزيون لأنه وسيلة عبقرية في الوصول للجماهير، والمسلسل الثالث الأقرب لقلبي (الدالي) وأنا بحب الشغل مع نور الشريف، شغل هايل ياحلاوته وجماله، وأنا بحبه من أول مااشتغلت معاه في عدة أعمال زي كتيبة الإعدام في مشاهد لم تتجاوز في أعدادها خمسة مشاهد ثم 131 أشغال وكان دور صعير ايضاً جمعني الفنان الشريف ثم "قلب الليل"، ثم بدأت مرحلة "الدالي"، وأعقبها "دم الغزال"، الذي كان دوري فيه أكبر من دور نور الشريف".

وسرد "عبدالله"، واقعة أثناء إعداد فيلم دم الغزال قائلاً: "عندما سأل الفنان نور الشريف وحيد حامد وقال له ممكن أعمل دور شخصية عبدالستار فأجابه: "هذا دور صلاح عبدالله ليرد الفنان نور الشريف مرحبا بذلك".