«هيرميس» تعلن إتمام إصدار الشريحة الثالثة بـ550 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب - التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 550 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وتمثل تلك العملية أول إصدار سندات قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجاري، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الثالث للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد ثابت يُصرف مع نهاية الإصدار، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (Prime-2) للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمواصلة وتيرة النمو لصفقات أسواق الدين التي ينفذها القطاع بالتوازي مع مشارف العام الجديد.

وأكد أن تنفيذ هذه الصفقة، يعكس بوضوح الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة المالية هيرميس للاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على هذا النوع من فئات الأصول في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها السوق، لتوفير بدائل تمويلية للشركات العاملة بالسوق المحلي والمساهمة في دفع عجلة نمو سوق الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة إلى حصول شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - التابعة للمجموعة المالية هيرميس - على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تمديد فترة برنامج إصدار السندات قصيرة الأجل لمدة عام إضافي بعد تاريخ الاستحقاق الأولي. وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إتمام أول إصدار سندات توريق لصالح شركة «سوديك» - الرائدة في قطاع التطوير العقاري- في شهر يوليو عام 2021، بقيمة 343 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان خلال نفس الشهر.

كما نجحت المجموعة المالية هيرميس خلال شهر سبتمبر الماضي في إتمام تقديم خدماتها الاستشارية لصفقة أول إصدار بقيمة 322.55 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة في حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً(BNPL) بمصر وإحدى الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار. كما قامت شركة ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للصفقة.