وزيرة البيئة: ما حدث في أسوان أحد آثار التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن ملف التغيرات المناخية أصبح مؤثرا في كل مجالات الحياة، وأصبح بالضرورة علينا أن نقف وقفة جادة ضد مسبباتها للحفاظ على البيئة.

وأضافت ياسمين فؤاد في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر» للإعلان عن شراكة بين وزارة البيئة وشركة سانوفي الدوائية لمواجهة آثار التغيرات المناخية: «لم يعد لدينا خيار آخر ولا يوجد لدينا كوكب آخر حتى نستطيع العيش عليه والوقت المتبقي قليل حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن آثار التغيرات المناخية عندما تأتي لن تفرق بين دولة كبرى وأخرى نامية لذا يجب أن نتكاتف خاصة أننا أصبحنا نرى تأثير التغيرات المناخية، وما حدث في أسوان من أمطار، خير دليل والأمر لن يتوقف عند هذا الحد، وسنرى تأثيرها على كل مناحي الحياة، الزراعة والصناعة والطعام وحتى الملبس».

التغيرات المناخية

وأشارت إلى أن الشراكة مع شركة سانوفي للصناعات الدوائية تأتي كجزء من هذا التكاتف بين الصحة والبيئة فتأثير التلوث على الصحة أصبح جليا للجميع ونحن مقبلون على مؤتمر التغيرات المناخية ولذلك صار لزاما علينا أن نننشر الوعي لدى المجتمع بخطورة ما تمثله التغيرات المناخية على الصحة، ولا ننتظر أن يكون الأمر جزءًا من المنهج التعليمي لأنه يجب أن يصبح جزءًا من التربية والوعي الجمعي.

2000 دراجة هوائية

ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تسلم الوزارة 2000 دراجة هوائية سيتم طرحها كبديل نظيف ومستدام لوسائل النقل التي تعمل بالوقود، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات المضرة للبيئة، وسيتم إهداء الدراجات لـ 2000 فائز في مسابقة ستعلن وزارة البيئة عن شروطها وفروعها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام، وستتاح المشاركة في المسابقة لجميع الفئات العمرية.