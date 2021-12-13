وزيرة البيئة تشهد تخرج دفعتين من برنامج «سفراء المناخ» بجامعة عين شمس

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، حفل تخرج الدفعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبي لإعداد سفراء المناخ، المقام حاليا بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.

فؤاد: التغير المناخي أبرز التحديات التي تواجه العالم حاليا

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف التغير المناخي أصبح من أكثر التحديات التي تواجه العالم حاليا، لافتة إلي قضية المناخ أصبحت خطيرة وتؤثر بصورة مباشرة تتعلق جميع مناحي التنمية عندما تحدث، وأنه أصبح لا يوجد اختلاف في هذا الشأن بين دول متقدمة و دول نامية، لافتة إلي أن ما يحدث في العالم حاليا يؤكد خطورة الموقف فيما يتعلق بالتغير المناخي، مشيرة إلي أن مواجهة التحديات أصبحت في هذا الشأن أصعب.

وأضافت فؤاد، أن مصر وضعت أهمية كبرى لموضوعات المناخ، وكيفية العمل والاستعداد للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن التغير المناخي يؤثر على التنمية ككل، مشيرة إلى أن دفعة سفراء المناخ اجتازوا العديد من الدورات واكتسبوا الخبرات التي تؤهلهم في العمل مع مجالات وموضوعات المناخ، وأن الدفعة سيتم الاعتماد عليها في توعية الأجيال القادمة وكيفية التعامل مع قضايا المناخ المختلفة.

وحدة التحول للأخضر تعمل على مسايرة التغيرات المناخية

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن هناك زخما شديدا في الاهتمام بالبيئة، موضحا أن الجامعة تهتم بالبيئة والتحول للأخضر وقد حققت الجامعة أرقام متميزة في هذا الشأن، وأنه تم تخصيص لجنة تحت مسمى الاستدامة وتهدف إلى الانتهاء من إنشاء مركز التميز للاستدامة، بجانب إنشاء وحدة التحول للأخضر، بجانب إنشاء البصمة الكربونية.

وأضاف «المتيني» أن مركز التميز للاستدامة سيعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة، وأن إعداد سفير المناخ يتم من خلال الحصول على الدورة، مشيرا إلى أن الدورة تؤهل الخريج لأن يكون سفيرا للبيئة ولما هو بعد المؤتمر، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد عدد من الإنجازات تجاه المناخ والبيئة.

كما أكدت الدكتورة نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية أن البرنامج التدريبي «سفراء المناخ» هو مشروع رائد لإعداد كوادر واعدة من الشباب ليكونوا سفراء بالمجتمع المصري والدولي لتعليم وتدريب غيرهم لحماية البيئة وإفادة مجتمعهم ويؤثرون في عملية صناعة القرار وقيادة عملية التحول الأخضر في مصر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وصولاً إلى التعامل بطريقة أفضل مع كوكبنا بما يضمن حماية الناس والأرض.

يأتى هذا البرنامج فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الـ27، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب ليكونوا سفراء للبيئة حول قضايا تغير المناخ الأكثر إلحاحاً ولاكتساب مهارات قيادية قوية لإلهام الآخرين ولحشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي بشكل يمكنهم من المشاركة في الأعمال التنظيمية لأي أحداث عالمية.