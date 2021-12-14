أحمد الخطيب عن التسريب المفبرك: دولة 30 يونيو لا تسكت على الفساد

علق أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، على بيان وزارة الداخلية بخصوص تفنيد ما جاء في التسريب الذي أذاعه الإخواني الهارب عبدالله الشريف، مؤكدًا أن معركة الشعب والدولة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي لم تنتهِ بعد، لأنها معركة وجود، ليست قانونية أو سياسية.

وشدد على أن دولة 30 يونيو لا تسكت على الفساد، فقبل يومين ألقت القبض على بعض المسؤولين بواسطة هيئة الرقابة الإدارية: «ما تقوله حادثة اليوم إن الدولة مهتمة جدا بصورتها أمام الجمهور».

الدولة يهمها شكلها أمام المواطن

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر شاشة صدى البلد: «إما الدولة أو التنظيم، وهو عنوان صريح لما حدث اليوم، نحن أمام دولة يهمها شكلها أمام الجمهور والمواطنين، ولم تقل إن هذه الواقعة وتكتفِ بذلك، بل كانت حريصة جدا على أن الفساد يُحارب بكل أشكاله، مثل الشائعة».

وتابع أن الدولة مؤمنة بأن الجمهور هو مصدر الشرعية، وتنزعج انزعاجا حقيقيا من الفساد ولو صحّت الواقعة كانت ستصدر بيانا لمحاكمة أي شخص يُدان: «لا أحد فوق القانون، فالدولة تحركت للتأكد من الواقعة، فقد حاكمت مسؤولين، كان من بينهم وزير في السلطة أُلقي القبض عليه في الشارع».

معركة الشعب المصري ضد التنظيم مازالت مستمرة

وأشار إلى أن معركة الشعب ضد التنظيم ما زالت مستمرة: «نحن الآن أمام حالة تلبس للتنظيم نجحت الدولة المصرية في كشفها من خلال جريمة متكاملة الأركان، هذه الجريمة تتسق مع التكوين الإنساني للكائن الإخواني الذي يستبيح الكذب الذي يعتبر أحد أهم أدوات الطعن في شرف خصمه، وهو الدولة المصرية بأشخاصها ومؤسساتها».