التسريب المفبرك.. نص محادثات وائل عبد الرحمن والهارب عبد الله الشريف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات التسريب المفبرك، الذي نشره الإخواني الهارب عبدالله الشريف، ويحتوي على محادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعي أنها ميرفت محمد وتدعي أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام الأول من خلال علاقتها المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها بمختلف المجالات لتحقيق الأرباح.

المتهم يدعي أنه لواء وسبق اتهامه وحسبه في 22 قضية

تمكن قطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار لها وضبط المتحدثين، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد 61 عامًا، عاطل ويقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة، نصب قتل خطأ تنقيب عن آثار، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي 52 عام حاصلة على لسانس حقوق تقيم بمحافظة الإسكندرية.

المتهم سجل للمكالمة للنصب على رجال الأعمال

وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو «حنفي عبدالرازق» بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطـين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته على إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.

سمسار أرسل المكالمة لـ عبدالله الشريف مقابل مبلغ مالي.. والأخير تهرب

كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي تبين أنه يدعى «وائل عبدالرحمن سليمان محمد» 42 عامًا، سمسـار، ويقيم بمحافظة الإسكندرية، حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق.

كما كشف التحريات تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.

ضبط المتهمين وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

وجاء ذلك انطلاقا من جهود وزارة الداخلية لحماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تقوم بها الكيانات المعادية، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يقوم بالترويج لها والتي تستهدف أمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.