«سفير القليوبية في أوروبا».. البرتقال على الشجر بينادي الأكيلة

«الذهب البرتقالي» لقب أطلقه أبناء محافظة القليوبية، خاصة مركز كفرشكر، على محصول البرتقال الذي تتزين به الأراضي حاليا بالمحافظة في مراكز كفرشكر وطوخ وبنها، والتي تعد أكبر معاقل لزراعة الموالح والبرتقال واليوسفي، حيث بدأ موسم جني المحصول للعام الجديد، وبدأت الحقول تعج بخلايا النحل من العاملين والتجار والسيارات لتحميل المحصول للسوق المحلية ومحطات التصدير، حيث ينال برتقال القليوبية شهرة عالمية.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا في أحد الحقول بعزبة أبوضوة بكفرشكر لبدء موسم جني محصول البرتقال الملقب بـ«سفير القليوبية»، حيث يتم تصديره إلى أوروبا وروسيا منافسا الإسباني والمغربي، ويقبل عليه الأوروبيون لأنه من النوع الغني بالفيتنامينات والفوائد لأنه من الموالح الفريدة على مستوى العالم.

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الحاج ناصر: محصول البرتقال موسم الخير

قال الحاج ناصر سليمان، لـ«الوطن»، إن موسم جني البرتقال بالقليوبية يعد عيد وفرحة وموسم خير ننتظره كل عام لنجني ثمرة العمل طوال السنة، فمحصول البرتقال يعد هو المحصول الاستراتيجي، موضحا أن محافظة القليوبية تشتهر بزراعة البرتقال ويصل إجمالي الأراضي المنزرعة بالمحصول حوالي 30 ألف فدان وله تاريخ كبير وأن المزرعة التي يعمل بها الأشجار فيها يرجع عمرها إلى 50 عاما، ما يجعل مذاق البرتقال الخاص بالقليوبية عتيقا لا ينسى وبحق «سفير القليوبية في أوروبا».

الحاج ناصر: زراعة المحصول تحتاج إلى نظرة حكومية

وثمَّن الحاج ناصر دور الحكومة في الارتقاء بالزراعات المختلفة، مطالبا بمزيد من الإجراءات الحكومية لحماية المزارعين من ضياع حقوقهم بسبب الوسطاء الذين يشترون المحصول بأسعار رخيصة لبيعه في الأسواق وللتجار ومحطات التصدير بأسعار مرتفعة أولى بها المزارع في المنبع فهو في الأرض بسعر لا يتجاوز 4 جنيهات بينما يباع لمحطات التصدير لبيعه الكيلو بـ20 جنيها والمزارع الذي يعمل طوال العام خارج هذا السعر.

وكيل زراعة القليوبية: الإنتاج جيد هذا العام

وقال الدكتور حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن إنتاج محصول البرتقال في المحافظة مبشر هذا العام وجيد ووفير بسبب الرعاية التامة للمحصول والمتابعة الجيدة من أجهزة المديرية مع المزراعين لضمان محصول جيد والإهتمام بالتوعية بمكافحة الآفات والعوامل الجوية، وخاصة مواجهة رياح الخماسين التي لم تأتِ هذا العام فكان إنتاج الفدان من 15 إلى 20 طنا وهو إنتاج جيد جدا.

وأوضح زايد أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبرتقال بالمحافظة بلغت قرابة الـ30 ألف فدان تتركز النسبة الأكبر فيها في طوخ 15 ألف فدانا، وكفرشكر 7 آلاف فدان، و4 آلاف ببنها، وباقي المساحة موزعة متفرقة في بعض أنحاء المحافظة وموسم الحصاد مستمر حتى شهر يونيو، مؤكدا أن البرتقال المصري، وخاصة الخاص بمحافظة القليوبية له مزايا تصديرية وينافس بقوة في الخارج وتعد روسيا والدول العربية وأوروبا أكثر المستوردين له في مقابل التركي والإسباني والمغربي.