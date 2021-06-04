زراعة القليوبية: سجلنا صفر تعديات على الرقعة الزراعية

قال المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة شهدت تراجعا كبيرا منذ تطبيق قانون إحالة المتعدي للنيابة العسكرية، مشيرا ان القليوبية حققت «صفر تعديات»، خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن المديرية كثفت التوعية الإرشادية للمزارعين بأن التعدى على الرقعة الزراعية خط أحمر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ولا توجد أية حالات تعدى جديدة حتى الآن على مستوى المحافظة.

توزيع 2850 طن أسمدة للموسم الزراعي الصيفي

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أن حركة صرف مقررات الأسمدة للمزارعين من الجمعيات الزراعية المنتشرة بالمحافظة شهدت نشاطا ملحوظا فى الأونة الأخيرة حيث بلغت الكمية التى تم توزيعها 2850 طنا منذ فتح الموسم الصيفى فى 20 مارس من العام الجارى مؤكدا وجود رصيد مخزنى يبلغ 9300 طن.

زايد : توريد 148 ألف طن قمح للصوامع والشون

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه تم الإنتهاء من حصاد المساحة المنزرعة بالقمح وقدرها 50292 خمسون ألف ومائتين وإثنان وتسعون فدانا وبلغت كمية القمح الموردة للصوامع والشون قرابة 148 ألف طن مع استمرار عملية التوريد بإنتظام دون مشاكل مع صرف مستحقات المزارعين أولا بأول مشيرا إلى النشاط الملحوظ للمزارعين فى زراعة الذرة الشامية بنوعيها صفراء وبيضاء، حيث بلغت المساحة المنزرعة حتى الأن 43175 فدانا ولا زال موسم الزراعة مستمر وتم التنبيه بأهمية عمل حصر يومى للمساحات المنزرعة وصرف المقررات السمادية كاملة دفعة واحدة للتخفيف على إخوتنا المزارعين.

«زايد»: حصر مساحات الذرة لصرف المقررات السمادية

وأوضح «زايد»، إنه تم عقد إجتماع موسع بديوان مديرية الزراعة بالمحافظة شهده كل من رؤساء المكاتب ومديرى الجمعيات الزراعية بمركز بنها ومدير عام التعاون وحماية الأراضى ومدير عام الإدارة الزراعية ببنها حيث تناول الإجتماع أهمية الإنتهاء من حصر مساحات الذرة أولا بأول لسرعة صرف المقررات السمادية للمزارعين، والتنبيه على أهمية إتخاذ الإجراءات المخزنية أثناء عملية صرف الأسمدة وضرورة توعية المزارعين بأهمية إستلام كارت الفلاح من البنك الزراعى المصرى وإستخراج كارت فلاح جديد للمزارعين الذين لم يتم إستخراج كارت فلاح لهم وأهمية التواصل مع مسئولى البنك الزراعى لتذليل أية عقبات وإبلاغ المديرية بأية مشاكل يصعب حلها وأهمية توعية المزارعين بفوائد التحول من نظام الرى بالغمر إلى الرى الحديث والإستفادة من مبادرة البنك المركزى فى دعم هذا التحول وأهمية الإنتهاء من حصر الحائزين على الترع والمساقى الخصوصية.