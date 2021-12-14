شروط حصول موظفي الحكومة على ترقياتهم في 2022.. بينها «تقييم ممتاز»

ينتظر موظفو الجهاز الإداري للدولة، خاصة المستحقين للترقيات إعلان مجلس الوزراء عن حركة ترقيات جديدة في عام 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تعتمد على طريقتين؛ الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية، بعد أن كانت في القانون رقم 47 تعتمد على الأقدمية فقط.

وفي إطار القانون 81، فقد حددت مواده الخاصة بالترقيات قواعد للترقيات إلى درجات وظيفية أعلى، بضوابط واشتراطات، سواء بالاختيار أو الأقدمية طبقا لما نصت عليه وفسرته المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون..

معايير الترقية بالاختيار

- أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

- أن يجتاز بنجاح، التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

معايير الترقية بالأقدمية

- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

-أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية.